Эксперт объяснил, почему «ДТЭК Нефтегаз» приобрел «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго»

Деньги

По мнению руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, «ДТЭК Нефтегаз» является прибыльной компанией, которая имеет хорошие финансовые показатели.

«Насколько мне известно, в компании „ДТЭК Нефтегаз“ очень хорошие финансовые показатели. Это крупнейший производитель, крупнейший добытчик природного газа после НАК „Нефтегаз Украины“. Очевидно, что компания является прибыльной, так как цены на газ позволяют зарабатывать хорошие деньги. Поэтому я думаю, о происхождении средств для такого приобретения вопросов точно ни у кого не должно быть», — отметил Паращий.

Как сообщалось, на сайте энергетического холдинга ДТЭК обнародовано сообщение, что группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЗАО «Киевоблэнерго». С января 2019 года ООО «ДТЭК Нефтегаз» (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договоры купли-продажи акций данных компаний. Договоры заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласование антимонопольных органов.

«ДТЭК Нефтегаз» — операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов входят предприятия «Нефтегаздобыча» и «Нефтегазразработка», которые проводят разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. В 2017 году компания увеличила добычу природного газа на 1,2% по сравнению с 2016 годом — до 16,5 млрд куб. метров.

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