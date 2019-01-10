Футболист «Динамо» перешел в турецкий клуб

Спорт

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк продолжит карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, 30-летний футболист на правах аренды до конца сезона перешел в «Ризеспор», занимающий в чемпионате страны последнее, 18-е, место.

Кстати, цвета этого турецкого клуба уже защищает экс-динамовец Александр Гладкий, который в восьми встречах чемпионата Турции не забил ни одного мяча.

Отмечу, что, кроме «Динамо» (19 матчей и один мяч в текущем сезоне), в составе которого Морозюк дважды становился чемпионом Украины и трижды выиграл Суперкубок страны, полузащитник выступал также в «Оболони», «Кривбассе» и донецком «Металлурге». В футболке сборной Украины Морозюк провел 13 поединков и забил один мяч (в товарищеском матче с Норвегией в 2013-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на первом сборе в Испании киевское «Динамо» проведет три спарринга.

Фото ФК «Динамо»



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