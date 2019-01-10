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Происшествия

В Одессе бандиты-«общественники» вымогали у предпринимателей тысячи долларов (фото)

14:17 10 января 2019   109
В Одессе бандиты-«общественники» вымогали у предпринимателей тысячи долларов (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером 9 января сотрудники СБУ совместно с полицейскими пресекла деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством денег у граждан.

«Одного из ее членов правоохранители задержали в центре Одессы после получения 1,2 тысячи долларов от частного предпринимателя, — сообщили в региональном управлении СБУ. — Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленником первой части „долга“ в размере 800 долларов».

Как пояснили в управлении, в состав группы входили лица с криминальным прошлым, в том числе выходцы из одной из кавказских стран.

«Действуя под прикрытием реальной общественной организации, злоумышленники требовали солидные денежные суммы от местных предпринимателей за ненепрепятствование им в хозяйственной деятельности, — уточнили в управлении. — В случае отказа бандиты угрожали коммерсантам физической расправой и повреждением имущества».

Как дополнили в региональном главке Нацполиции, прикрываясь членством в общественной организации, злоумышленник под вымышленным предлогом проверки законности строительства торгового павильона назначил пострадавшему встречу.

«Угрожая уничтожением имущества, он потребовал передать ему 2 тысячи долларов, — рассказали в полиции. — А чтобы „убедить“ предпринимателя в серьезности своих намерений, организовал возле его торгового заведения митинг, участники которого повредили павильон».

О случившемся потерпевший сообщил правоохранителям. Первую часть «транша» в сумме 800 долларов подозреваемый получил в конце минувшего года. Во время передачи остальных денег он был задержан полицией.

Сейчас устанавливаются другие участники группировки и обстоятельства дела. Открыто уголовное производство статье «Вымогательство» Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно «ФАКТАМ» из информированных источников в правоохранительных органах, спецоперация по задержанию проходила в Суворовском районе города.

Задержанный — руководитель общественной организации «Вперед к цели», он же — глава областной федерации армрестлинга Владимир Савранский.

Эти «общественники» яро отстаивают интересы городской власти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе подполковник полиции вымогал деньги у местных предпринимателей за беспрепятственное ведение коммерческой деятельности, в частности продажу подакцизных товаров. Он был пойман правоохранителями на горячем — при получении взятки.

Кроме того, под Одессой на крупной взятке поймали военкома, вымогавшего 6 тысяч долларов от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, подлежащих мобилизации в условиях военного положения.

«ФАКТЫ» также писали о задержании при получении взятки двоих должностных лиц «Укргаздобычи». Один из них в этот момент попытался выбросить в окно 9 миллионов гривен.

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