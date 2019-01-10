Происшествия

Названо количество россиян, которым запретили въезд в Украину в 2018 году

В 2018 году СБУ запретила въезд в Украину 157 гражданам Российской Федерации. Из них 83 человека являются российскими пропагандистами, — сообщила пресс-служба СБУ.

Одновременно за год удалось разоблачить более 70 человек, причастных к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Начато 114 уголовных производств по статье 111 («Государственная измена») УК Украины.

Кроме того, Военная контрразведка СБУ разоблачила 152 участников террористических организаций «ДНР/ЛНР», при этом 54 из них были задержаны. По этим материалам начато 850 уголовных производств, а 144 обвинительных приговора вступили в законную силу.

В 2018 году также удалось предотвратить 8 террористических актов на территории Украины, из которых пять раскрыты. Также в прошлом году было выявлено и заблокировано 360 киберинцидентов, за причастность к совершению которых привлечены к ответственности за пропаганду 49 администраторов соцсетей, а 29 лицам объявлено о подозрении.

Напомним, в начале года СБУ депортировала в РФ известного пророссийского пропагандиста. Также был задержан инженер, работавший на иностранную военную компанию.



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