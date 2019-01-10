- 15:18 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
- 15:16 Макгрегор может провести еще один бой по правилам бокса
- 15:14 Морозы до минус 25: синоптик рассказал, какой будет погода через несколько дней
- 15:11 Надо ли заново креститься? В ПЦУ ответили на волнующий вопрос
- 15:08 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- 15:01 В Одессе произошло тройное ДТП с участием бронетехники
- 14:56 В Харькове разоблачили шпиона, работавшего на Россию
- 14:44 В СИЗО Крыма тяжелобольного активиста лишили возможности передвигаться
- 14:37 Названо количество россиян, которым запретили въезд в Украину в 2018 году
- 14:30 Меган Маркл впервые появилась на публике в платье для беременных
Названо количество россиян, которым запретили въезд в Украину в 2018 году
В 2018 году СБУ запретила въезд в Украину 157 гражданам Российской Федерации. Из них 83 человека являются российскими пропагандистами, — сообщила пресс-служба СБУ.
Одновременно за год удалось разоблачить более 70 человек, причастных к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Начато 114 уголовных производств по статье 111 («Государственная измена») УК Украины.
Кроме того, Военная контрразведка СБУ разоблачила 152 участников террористических организаций «ДНР/ЛНР», при этом 54 из них были задержаны. По этим материалам начато 850 уголовных производств, а 144 обвинительных приговора вступили в законную силу.
В 2018 году также удалось предотвратить 8 террористических актов на территории Украины, из которых пять раскрыты. Также в прошлом году было выявлено и заблокировано 360 киберинцидентов, за причастность к совершению которых привлечены к ответственности за пропаганду 49 администраторов соцсетей, а 29 лицам объявлено о подозрении.
Напомним, в начале года СБУ депортировала в РФ известного пророссийского пропагандиста. Также был задержан инженер, работавший на иностранную военную компанию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 1 м/с В
Давление: 747 мм