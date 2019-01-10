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Морозы до минус 25: синоптик рассказал, какой будет погода через несколько дней
Вторая половина января в Украине отметится усилением морозов. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 15 января в Украину придет настоящая зима, с сильными морозами как ночью, так и в дневное время. Морозная погода продержится до конца месяца.
«Температура воздуха резко опустится до минус 15—25, временами возможен снег, — рассказал „ФАКТАМ“ Горбань. — Такая холодная погода продержится практически до конца января».
По прогнозам синоптика, небольшая оттепель возможна в последних числах месяца, но снег при этом полностью не растает.
Напомним, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон с Балкан. Читайте об этом в статье «Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине».
Ввиду предстоящего похолодания Минздрав обнародовал полезные советы, как избежать обморожения во время зимних прогулок.
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