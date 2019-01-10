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Спорт

360 тысяч украинских пенсий: «МЮ» выплатил Моуриньо огромную компенсацию

15:56 10 января 2019   241
Жозе Моуриньо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» выплатило бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо огромную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

По информации Daily Mail, сумма выплаты 55-летнему специалисту составила 15 млн фунтов стерлингов (около 16,6 млн евро). Нетрудно подсчитать, что за статус безработного знаменитому тренеру заплатили более… 360 тысяч украинских пенсий (с 1 января минимальная пенсия у нас в стране — 1 497 гривен).

«Нет никаких проблем с контрактом Жозе с „Манчестер Юнайтед“. Все уладили. Жозе уже сейчас может взяться за работу в другом клубе, но не спешит. Он не беспокоится по этому поводу и будет рад подождать до конца сезона в случае необходимости», — сказал источник, близкий к тренеру.

Напомню, что Моуриньо уволили 18 декабря после двух с половиной лет работы в «Манчестер Юнайтед». Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В последние дни появилась информация, что Жозе Моуриньо отклонил предложение португальской «Бенфики» и получил предложение от мадридского «Реала».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» назвал преемника Моуриньо.

Фото irishmirror. ie

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