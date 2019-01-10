360 тысяч украинских пенсий: «МЮ» выплатил Моуриньо огромную компенсацию

Спорт

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» выплатило бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо огромную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

По информации Daily Mail, сумма выплаты 55-летнему специалисту составила 15 млн фунтов стерлингов (около 16,6 млн евро). Нетрудно подсчитать, что за статус безработного знаменитому тренеру заплатили более… 360 тысяч украинских пенсий (с 1 января минимальная пенсия у нас в стране — 1 497 гривен).

«Нет никаких проблем с контрактом Жозе с „Манчестер Юнайтед“. Все уладили. Жозе уже сейчас может взяться за работу в другом клубе, но не спешит. Он не беспокоится по этому поводу и будет рад подождать до конца сезона в случае необходимости», — сказал источник, близкий к тренеру.

Напомню, что Моуриньо уволили 18 декабря после двух с половиной лет работы в «Манчестер Юнайтед». Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В последние дни появилась информация, что Жозе Моуриньо отклонил предложение португальской «Бенфики» и получил предложение от мадридского «Реала».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» назвал преемника Моуриньо.

Фото irishmirror. ie

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