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Это была спецоперация: обнародованы результаты расследования убийства российских журналистов в Африке

Центр «Досье» (проект Михаила Ходорковского) провел свое расследование убийства съемочной группы «Центра управления расследованиями» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и считает, что это была спецоперация российских спецслужб. Об этом пишет «Дождь».

Известно, что в августе 2018 года Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве. После этого в городе Беренго создали центр, где солдаты ЦАР с помощью российских инструкторов «учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя».

По заявлению министра обороны ЦАР Мари Ноэль Койяры, соглашение о военном сотрудничестве предусматривает возможность создания на территории страны российской военной базы.

А за несколько недель до заключения соглашения о военном сотрудничестве, 31 июля 2018 года, в ЦАР были расстреляны трое российских журналистов из «Центра управления расследованиями» — Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые, снимали документальный фильм о наемниках из частной военной компании «Вагнер».

Специалисты «Досье» в течение 5 месяцев изучали обстоятельства убийства съемочной группы. Расследователи считают подозреваемым в причастности к преступлению местного жандарма — он следил за журналистами, постоянно находясь на связи с их водителем, а также с сотрудником одной из компаний Евгения Пригожина.

Как сообщают расследователи, вечером 30 июля, незадолго до гибели, журналисты проехали через город африканский Сибю. Двое военных FACA (правительственная армия ЦАР), дежурившими на блокпосту на выезде из города рассказали, что за 20 минут до проезда джипа журналистов блокпост пересекла машина с тремя вооруженными белыми людьми и двумя центральноафриканцами, в том числе жандармом Эммануэлем Котофио. Эти люди предупредили военных, что «за ними скоро проследует еще машина с белыми», и попросили беспрепятственно ее пропустить, пояснив, что «это друзья».

Журналисты покинули город в 19:00 по местному времени. Через час они были убиты.

По данным «Досье», машина с жандармом оказалась в Сибю неслучайно. Все три дня, что журналисты были в ЦАР (с момента прибытия в аэропорт Банги до Сибю) он всегда находился где-то недалеко: или на соседней улице, или по крайней мере в том же районе.

Жандарм постоянно держал связь с водителем журналистов, который в прошлом тоже служил в жандармерии. По данным биллинга, с 28 по 30 июля эти двое перезванивались 47 раз.

При этом, водитель и жандарм созванивались сразу по двум номерам. Водитель звонил жандарму сначала со своего личного номера, а затем с новой сим-карты, зарегистрированной на другого человека.

Расследователи считают, что все это говорит об организации спецоперации. К тому же выяснилось, что вечером 30 июля в районе убийства не работали вышки связи обоих местных мобильных операторов — Telecel и Orange. На радиаторы вышек якобы «перестали подавать электричество из соображений экономии».

Основываясь на данных биллинга, расследователи также установили связь жандарма Эммануэля Котофио с работающими в ЦАР россиянами.

В июле-августе 2018 года жандарм 98 раз созванивался с Александром Сотовым, предположительно связанным со структурами Пригожина, который в ЦАР был официально трудоустроен «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в компании «М-Финанс».

«Официальным начальником Сотова, по данным расследования, является советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров, который, по данным СМИ, «сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах Пригожина. За июль-август 2018 года они, согласно биллингу, созванивались больше ста раз», — говорится в статье.

В зарплатных ведомостях «М-Финанс» Сотов значится под личным номером «М-5661» — жетоны с номерами такого же формата, как неоднократно писали СМИ, присваиваются бойцам ЧВК «Вагнера».

По мнению Центра «Досье», «российский след» тянется из ЦАР в Москву — к Кириллу Романовскому, спецкору связываемого с Пригожиным РИА «ФАН». Романовский нашел «фиксера» для съемочной команды Джемаля — некоего «Мартина из ООН». Именно этот Мартин" рекомендовал журналистам водителя, который, мог быть сотрудником жандармерии ЦАР.

Представители миссии ООН заявляли, что организация не поддерживала контакт с погибшими журналистами. Центр «Досье» считает, что «фиксера Мартина» никогда не существовало.

Когда Романовский передавал контакты «Мартина» команде Джемаля, он посоветовал с ним «лучше переписываться, чем общаться голосом».

«Центр управления расследованиями», который ведет собственное расследование гибели коллег, 14 августа 2018 года также написал, что среди убийц были лица, связанные с правительственными структурами ЦАР.

Как ранее писали «ФАКТЫ», российский оппозиционный политик Константин Боровой считает, что журналистов группы Джемаля убили наемники Вагнера.

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