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Политика

Апологет "русского мира" предрек крах РПЦ

18:18 10 января 2019   322
прилепин
Инф. «ФАКТОВ»

Одиозный российский писатель-боевик Захар Прилепин предрекает поражение церковникам РПЦ в их противостоянии с Украиной и Вселенским патриархатом. Бывший адепт «русского мира» теперь вынужден был признать, что российская церковь сдает позиции.

В соцсети Прилепин поделился постом, где РПЦ прогнозируют полный крах, потерю самого большого и богатого монастыря на Афоне, лавр в Украине, а затем и утрату контроля над церковной жизнью в Беларуси и Молдове. «РПЦ будут бить больно и показательно… РПЦ скукожится до границ РФ. Но и там вряд ли ее оставят в покое», — считает автор публикации.

Пропагандист «русского мира» уверен, что события будут разворачиваться именно по описанному сценарию, пока РПЦ занята торгашеством. «Стратегия обречена на неудачу. Мы проигрываем», — признает Прилепин.

Напомним, ранее в Польше признали, что появление в Украине независимой от Москвы церкви - это политическая катастрофа для Кремля и историческое поражение России.

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