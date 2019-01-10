Мир

В сети подняли на смех путинского пропагандиста, рассказавшего о белках и птицах на Луне

Известный российский писатель Александр Проханов, который поддержал аннексию Крыма и войну на Донбассе, сделал нелепое заявление о жизни на Луне, вызвав бурю смеха и едких «подколов» в сети.

Одиозный кремлевский пропагандист, описывая свою поездку на космодром «Восточный», заявил, что на Луне будут и города, «и леса, белки и лунные птицы».

«Я был в Амурской области на космодроме „Восточный“. Там сейчас готовится тяжелая ракета, эта ракета будет осуществлять лунный проект, тогда на Луне будут и населенные пункты, и леса, будут белки и лунные птицы…», — сказал Проханов.

Слова Проханова пользователи соцсети связали с употреблением спиртного. «Алкоголизм — зло», «Белочки будут точно, и бобры, и белые лошадки», «К нему белочка уже пришла», «Лунные белки? Круто зацепило мужика…», «Белки — это главное. И боярышник», — такие комментарии оставили под рассказом писателя.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Проханов является ярким адептом «русского мира». Он постоянно восхищается своим «вождем» Владимиром Путиным и считает, что тому, все под силу. В одном из эфиров кремлевского «Первого канала» Проханов призвал бомбить украинские войска на Донбассе. По его мнению, такие действия станут симметричным ответом на обстрел американцами сирийской авиабазы Шайрат.

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