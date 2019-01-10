"Не собираюсь падать духом — не дождутся": Сенцов написал письмо из колонии

Общество

Украинский журналист Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии в Лабытнанги, написал письмо, в котором заявил, что он не намерен падать духом и унывать. Об этом в Facebook сообщает первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: «Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать — не дождутся! … В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную», — передает слова режиссера Геращенко.

Олег пишет, что продолжает много работать, в конце декабря 2018 закончил новый роман. Ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

Политик отмечает, что украинцы в российских тюрьмах показывают сильный пример.

«Когда читаешь такой силы письмо, написанное 30 декабря 2018, в тюрьме, полученное после прохождения тюремной цензуры, только сейчас, в очередной раз, удивляешься мужеству Олега и настроенности на позитив, несмотря на все тяжелые обстоятельства. Это письмо стимулирует работать дальше, не опускать руки. Не имеем права», — отмечает Геращенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский политузник Олег Сенцов стал лауреатом премии «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова. Вместо него 12 декабря 2018 года в Страсбурге награду получила его двоюродная сестра Наталья Каплан, которая вместе с адвокатом Дмитрием Динзе представляли украинского режиссера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter