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На Львовщине задержали вооруженного до зубов российского священника
Сотрудники правоохранительных органов Львовщины задержали в Городокском районе священника православной церкви — благочинного Львовского округа Российской истинно-православной церкви. Его обвиняют в незаконном обращении с оружием.
— У подозреваемого выявлены несколько десятков патронов для стрельбы из пистолетов и пулеметов, а также патроны для самодельного пистолета. Кроме того, изъяты пистолет и ручная граната РГД-5. Все эти предметы относятся к категории боеприпасов, — сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
Решением Мостисского районного суда Львовской области священник взят под стражу. В отношении него открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Как утверждают другие источники, данная церковь якобы в Украине официально не зарегистрирована. По их данным, священнику 47 лет, он ранее судим, родом из России, проживает в селе Бортятин во Львовской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове священник храма Священномученника Александра (Московского патриархата) устроил погром на кладбище, проехав по могилам на машине.
А ранее во Львове поймали священника, который ездил по городу пьяным. Алкотест показал 2,49 промилле алкоголя в его организме, то есть десятикратное превышение нормы.
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