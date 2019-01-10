Дипломатический скандал: МИД начал расследование в отношении первого секретаря посольства в Мексике

Происшествия

В МИД Украины начали расследование по поводу странных финансовых сборов сотрудниками посольства в Мексике. В частности, будет изучена деятельность первого секретаря посольства Анны Пророк.

Внешнеполитическое ведомство получило жалобы на то, что при посольстве в Мехико практикуются добровольно-принудительные «благотворительные сборы» с посетителей. Поступила информация, что граждан для получения украинской визы заставляют предварительно внести взнос якобы на нужды украинских военных.

Пока что по полученным жалобам открыто дисциплинарное производство. «Если нарушение будет доказано, реакция МИД Украины будет быстрой и принципиальной», — пообещал Андрей Заяц, госсекретарь МИДа.

О добровольно-принудительных взносах при получении украинской визы рассказали двое мексиканцев, прибывших в Киев. Они утверждают, что их вынуждали заплатить сверх положенной суммы еще и «благотворительный взнос» в размере от 80 до 100 долларов.

Напомним, Украина в данный момент ведет переговоры с Мексикой о безвизовом режиме поездок граждан. В перспективе для украинцев станут безвизовыми четыре государства Латинской Америки.

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