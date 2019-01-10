Киберполиция обезвредила группу хакеров, укравших со счетов украинцев 5 млн гривен

Происшествия

В Ровно киберполиция разоблачила группу хакеров. Мошенники создали собственную бот-сеть и вывели со счетов украинцев более пяти миллионов гривен.

Преступная группа состояла из четырех молодых кибермошенников. Самому старшему из задержанных было 30 лет. Действовали хакеры по ночам. Специальными техническими средствами мошенники сканировали подключенные к сети компьютеры на наличие удаленного доступа.

Затем группа создавала вирусные программы для полного контроля над устройством. Пароль для входа в систему подбирался с помощью бот-сети. Получив доступ к компьютеру и онлайн-банкингу, хакеры быстро выводили средства на свои счета или переводили в криптовалюту.

Еще одним способом получить контроль над компьютером была спам-рассылка писем с вредоносным ПО. Этот метод использовался для взлома компьютеров юридических лиц.

Как отмечают в Департаменте киберполиции, хакерские манипуляции проводились от имени подтвержденного пользователя, а потому не привлекали внимания службы безопасности банка.

По месту жительства участников преступной группы проведены обыски, изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации и черновые записи. Хакерам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса — о вмешательстве в работу компьютеров и о краже.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили группу хакеров, придумавших способ хищения денег с банковских карточек. Данные о картах собирались спецтехникой, когда клиенты рассчитывались в заведениях общественного питания.

Также киберполицейские задержали изобретательных хакеров, которые похищали средства, имитируя участие в торгах на мировых биржах.

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