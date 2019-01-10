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Житель Нидерландов три часа пролежал на "бомбе" в ожидании саперов, а она оказалась неопасной (видео)

Жертвой собственной сознательности стал житель города Венло в Нидерландах. Мужчина гулял с собакой и нашел рядом с домом боеприпас времен Второй мировой войны. Снаряд издавал странный шипящий звук, потому нидерландец не придумал ничего лучше, кроме как улечься на боеприпас и в таком положении дожидаться спасателей.

Приезда взрывотехников мужчине пришлось ждать три с половиной часа. Все это время гражданин неподвижно лежал, опасаясь, что бомба взорвется при неосторожном движении.

Около часа ночи взрывотехники все-таки прибыли по вызову. Жители соседних домов были эвакуированы, а нидерландец наконец смог подняться с промерзлой земли. Внимательно изучив находку, саперы признали, что старый боеприпас уже не содержит взрывчатых веществ, а потому не представляет угрозы.

Эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой, а незадачливого нидерландца пришлось отправить в больницу с симптомами переохлаждения. Такими были последствия нескольких часов лежания на морозе.

Напомним, в Украине житель Львовской области пытался переслать боеприпас по почте, а киевлянин решил отправить самодельную взрывчатку в междугородном автобусе.

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