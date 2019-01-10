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Деньги

Совсем не 28 за доллар: экономист назвал реальную стоимость гривни

22:30 10 января 2019   250
гривня доллар
Инф. «ФАКТОВ»

Согласно исследованию «Индекс Биг-Мака» от журнала The Economist, гривня остается одной из самых недооцененных валют мира, а реальный курс украинской валюты по покупательной способности должен находиться у отметки 9,68 грн за доллар.

В расчетах Индекса в 2019 году The Economist учел, что в настоящий момент «Биг-Мак» в Украине стоит 54 гривни, а в США 5,58 доллара. Как отмечает экономист Владимир Компаниец, согласно «Индексу Биг-Мака», стоимость гривни недооценена на 65,2%.

Напомним, в начале прошлого 2018 года The Economist рассчитал, что реальный курс гривни должен составлять не более 8,9 грн за доллар. При расчетах учитывалось, что в 2018 году Биг-Мак в Украине стоил 1,64 доллара, а в США — 5,28 доллара.

В 2016 году высчитанный на основе «Индекса Биг-Мака» реальный курс гривни составлял 7,86 грн за доллар.

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