- 23:25 Политический кризис в США: Трамп неожиданно отменил поездку в Давос
- 23:07 Настоящая бомба: Даша Астафьева похвасталась сексуальными фото с отдыха
- 22:59 Суд в Париже вынес неожиданный приговор скандальному российскому художнику Павленскому
- 22:30 Совсем не 28 за доллар: экономист назвал реальную стоимость гривни
- 22:15 Борьба за Бекирова: адвокаты добились перевода политузника в больницу
- 21:36 Житель Нидерландов три часа пролежал на "бомбе" в ожидании саперов, а она оказалась неопасной
- 21:30 Жуткое убийство под Одессой: стали известны подробности
- 21:07 Следователи по делу о резонансном ДТП в Полтаве сами попали под следствие
- 21:00 Киберполиция обезвредила группу хакеров, укравших со счетов украинцев 5 млн гривен
- 20:36 Известная актриса раскрыла секрет своего любимого рождественского блюда
Совсем не 28 за доллар: экономист назвал реальную стоимость гривни
Согласно исследованию «Индекс Биг-Мака» от журнала The Economist, гривня остается одной из самых недооцененных валют мира, а реальный курс украинской валюты по покупательной способности должен находиться у отметки 9,68 грн за доллар.
В расчетах Индекса в 2019 году The Economist учел, что в настоящий момент «Биг-Мак» в Украине стоит 54 гривни, а в США 5,58 доллара. Как отмечает экономист Владимир Компаниец, согласно «Индексу Биг-Мака», стоимость гривни недооценена на 65,2%.
Напомним, в начале прошлого 2018 года The Economist рассчитал, что реальный курс гривни должен составлять не более 8,9 грн за доллар. При расчетах учитывалось, что в 2018 году Биг-Мак в Украине стоил 1,64 доллара, а в США — 5,28 доллара.
В 2016 году высчитанный на основе «Индекса Биг-Мака» реальный курс гривни составлял 7,86 грн за доллар.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 748 мм