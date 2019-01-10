Суд в Париже вынес неожиданный приговор скандальному российскому художнику Павленскому

Мир

В Париже вынесли неожиданный приговор скандальному российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. Россиянина, устроившего поджог Банка Франции в Париже, приговорили к трем годам лишения свободы (из них два года условно). Учитывая, что Павленский уже отсидел в тюрьме 11 месяцев, подсудимого было решено освободить из-под стражи.

В приговоре содержится несколько дополнительных пунктов. В течение пяти лет Павленский не сможет носить оружие, а также обязан компенсировать Банку Франции ущерб от поджога. Павленскому и его соратнице Оксане Шалыгиной предстоит выплатить банку 21 тыс. евро и еще тысячу евро судебных издержек.

Как сообщает «Новая газета», заседание проходило в несколько пафосной атмосфере. Павленский объявил, что посвящает процесс Маркизу де Саду, требовал «удалить» здание Банка Франции с площади Бастилии, а также выражал поддержку «желтым жилетам» — участникам акций протеста во Франции. Переводчица, однако, переводить слова подсудимого не стала.

Напомним, поджог здания банка Павленский устроил 16 октября 2017 года. Свою акцию он назвал «Освещение». Собрав на площади фотографов и журналистов, Павленский облил горючей жидкостью два банковских окна-витрины.

Годом ранее Павленский отметился поджогом в Москве — тогда была подожжена дверь здания ФСБ на Лубянке.

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