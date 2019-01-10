Политический кризис в США: Трамп неожиданно отменил поездку в Давос

Мир

Президент США Дональд Трамп неожиданно отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Американский президент объяснил, что его решение — результат внутриполитического кризиса в США.

«Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и ввиду огромной важности безопасности для нашей страны я, при всем уважении, отменяю очень важную поездку в Давос (Швейцария) на Всемирный экономический форум. Мой сердечный привет и извинения Всемирному экономическому форуму», — объяснил Трамп.

Напомним, Всемирный экономический форум будет проходить с 22 по 25 января 2019 года. В Давос приглашены руководители и члены правительств более чем из 100 стран. В Швейцарии также соберутся топ-менеджеры ведущих мировых компаний, руководители крупных неправительственных организаций.

Тем временем в США продолжается противостояние между президентом Трампом и представителями Демократической партии. Предмет спора — финансирование федеральным бюджетом строительства стены на границе с Мексикой. Пока переговоры между сторонами не принесли результата, принятие федерального бюджета на 2019 год было заблокировано.

Фото sky.com

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