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Спорт

Биатлон в Оберхофе: видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира

7:47 11 января 2019   93
Биатлон в Оберхофе: видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 11 января, в немецком городке Оберхоф пройдет мужская спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону с участием 108 спортсменов.

По словам старшего тренера нашей команды Юрая Санитры, наши ребята прибыли в Оберхоф заранее, за неделю до первой гонки, где к сборной присоединился Сергей Семенов (на фото), готовившийся отдельно в Швейцарии. Словацкий специалист отметил, что предстоящие этапы Кубка мира в Германии и Италии рассматриваются в качестве подготовки к стартам в Америке и чемпионату Европы, которые пройдут в феврале.

В составе нашей команды новичок нынешнего сезона — 26-летний Руслан Ткаленко, хорошо проявивший себя Кубке IBU в Обертиллиахе и получивший от тренерского штаба шанс принять участие в Кубке мира.

Видеотрансляция мужского спринта (начало — в 15:30)

В субботу, 12 января, в Оберхофе состоится мужская гонка преследования. Онлайн-видеотрансляция на сайте «ФАКТОВ» — в 16:00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть мужской спринт в Оберхофе.

Фото biathlon.com.ua

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