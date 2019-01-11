Убит популярный 24-летний рэпер, открыто объявивший себя геем (видео)

Шоу-бизнес

В Пуэрто-Рико убит популярный рэпер Кевин Фрет, который называл себя первым в Латинской Америке музыкантом в стиле трэп (разновидность рэпа), открыто объявившим себя геем. Как сообщает Billboard, 24-летний Кевин, неоднократно выступавший в защиту прав сексуальных меньшинств, был застрелен на улице, когда ехал на своем мотоцикле Yamaha. По данным местного издания El Vocero, неизвестный или неизвестные выпустили в него восемь пуль. От полученных ранений Фрет позже скончался в больнице.

«Он был артистичной душой, мечтателем с большим сердцем. Его страстью была музыка, и ему еще так много нужно было сделать», — заявил менеджер звезды Эдуардо Родригес, призвавший положить конец насилию. С начала этого года на улицах Пуэрто-Рико убиты уже 22 человека.

Убийство музыканта расследует полиция.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве.

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