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«Шахтер» купил израильского таланта (видео)
Чемпион Украины донецкий «Шахтер» объявил о заключении контракта на пять лет с атакующим полузащитником израильского «Маккаби» из Петах-Тиквы Манором Соломоном.
Условия сделки не разглашаются. Но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,8 миллиона евро, а горняки получат 85 процентов прав на футболиста. 19-летний Соломон будет зарабатывать 300 000 евро в год, не считая бонусы.
— Я восхищен и очень рад стать игроком «Шахтера» — великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться. Хочу выигрывать с «Шахтером» титулы, проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста, — цитирует Манора Соломона официальный сайт донецкого клуба.
В текущем сезоне игрок (его рост — 170 см) провел в составе «Маккаби» в чемпионате страны 12 матчей, в которых забил два мяча.
Кроме того, Соломон выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го он дебютировал в национальной команде, выйдя на 72-й минуте на замену в поединке Лиги наций против Албании (0:1). А еще в прошлом году Манор Соломон вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» подписал очередного бразильца.
Фото ФК «Шахтер»
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