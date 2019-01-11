«Шахтер» купил израильского таланта (видео)

Спорт

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» объявил о заключении контракта на пять лет с атакующим полузащитником израильского «Маккаби» из Петах-Тиквы Манором Соломоном.

Условия сделки не разглашаются. Но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5,8 миллиона евро, а горняки получат 85 процентов прав на футболиста. 19-летний Соломон будет зарабатывать 300 000 евро в год, не считая бонусы.

— Я восхищен и очень рад стать игроком «Шахтера» — великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться. Хочу выигрывать с «Шахтером» титулы, проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста, — цитирует Манора Соломона официальный сайт донецкого клуба.

В текущем сезоне игрок (его рост — 170 см) провел в составе «Маккаби» в чемпионате страны 12 матчей, в которых забил два мяча.

Кроме того, Соломон выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го он дебютировал в национальной команде, выйдя на 72-й минуте на замену в поединке Лиги наций против Албании (0:1). А еще в прошлом году Манор Соломон вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» подписал очередного бразильца.

Фото ФК «Шахтер»



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