Опасный вирус превратил круизный лайнер с тысячами туристов в лазарет

Мир

В пятницу, 11 января, стало известно, что американский круизный лайнер «Оазис морей» (на фото в заголовке) вынужден прервать плавание по Карибскому морю и вернуться в порт отправления — Порт-Канаверал, штат Флорида. Прибытие судна ожидается 12 января. Причина — опасный вирус, который поразил почти 300 человек. Всего на лайнере находятся более 6 тысяч туристов и 2 тысячи членов экипажа. Морское путешествие должно было продлиться неделю. Лайнер делал остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике.

Первые больные появились в среду, 9 января. По состоянию на 11 января их число достигло 277 человек. У всех одни и те же симптомы — диарея и тошнота. Сначала капитан принял решение продолжать круиз и пытаться лечить заболевших с помощью имеющихся на судне препаратов, но это не помогло. Распространению болезни не помешал и объявленный на борту лайнера карантин.

Предполагается, что речь идет о вирусе Норуолк. Вспышки болезней, вызываемые им, чаще возникают в закрытых либо полузакрытых учреждениях, таких как лечебные учреждения для хронических больных, больницы, тюрьмы, общежития, а также круизные лайнеры. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку либо через зараженную пищу. Во многих случаях вирус передавался через еду, стоило только одному инфицированному к ней прикоснуться. Вирус Норуолк вызывает острый гастроэнтерит. Инкубационный период продолжается от 24 до 48 часов, чаще 33−36 часов, заболевание длится 24−60 часов.

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