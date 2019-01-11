Деньги

В Киеве дорожают вода, отопление и вывоз мусора: что нужно об этом знать

Несмотря на морозы, во многих домах киевлян тепло. Но горожане предчувствуют, что стоимость такого комфорта вряд ли их «согреет». С 1 января 2019 года для КП «Киевтеплоэнерго» установлены новые тарифы (распоряжение горгосадминистрации от 22 декабря 2018 года № 2340). «Киевтеплоэнерго» обеспечивает теплом 15 703 строения (из них 9 676 жилых домов) и горячей водой 14 787 зданий (в том числе 8 719 жилых домов). По новым тарифам население и религиозные организации станут платить больше, а бюджетные организации — немного меньше. Единственным источником средств «Киевтеплоэнерго» для расчетов с поставщиками газа является своевременная оплата потребителями услуг центрального отопления и горячего водоснабжения.

Отопление. При наличии домового (или квартирного) счетчика за 1 Гкал тепла население будет платить 1654,41 грн (было 1354,78 грн); без прибора учета 1 кв. м площади обойдется в 38,5 грн (вместо ранее утвержденных 31,52 грн).

Горячая вода. Для населения 1 куб. м будет стоить с полотенцесушителем 97,89 грн (ранее 80,59 грн), без полотенцесушителя — 90,54 грн (вместо 74,52 грн). Для бюджетных учреждений — 98,49 грн (было 98,74 грн), для других — 98,07 грн (вместо 98,65 грн), для религиозных организаций — 89,13 грн (вместо 50,00 грн).

Жителям домов, в которых были украдены счетчики тепла (на ремонт более 700 и восстановление более 400 таких узлов было заложено более 15 миллионов гривен), планируют начислять абонплату за охрану приборов учета (порядка 5 грн с квартиры). В целом по городу насчитывается более 12 тысяч установленных приборов учета теплоэнергии.

Цена на газ в ноябре 2018 года выросла на 23 процента. Вступившие в силу новые тарифы составляют 8,55 грн за один куб газа (вместо 6,958 грн).

Чтобы как-то выровнять ситуацию с платежами, гражданам советуют оформлять субсидии. С января 2019 года заработает система их монетизации. Также можно воспользоваться программой теплых кредитов на энергомодернизацию жилья (программа позволяет получать помощь на замену котлов, утепление и на счетчики).

В 2019-м в столице заработает еще один проект, который поможет уменьшить затраты жильцов при софинансировании капремонтов старого фонда. Такая программа (в ней в долях участвует город и жильцы домов, построенных не позднее чем 10 лет назад) запущена в прошлом году, а в 2019-м на отдельные виды работ при переоснащении жилых домов увеличивается процент расходов из столичной казны. Прогрессивной шкалой софинансирования устанавливается, что жильцы платят меньшую долю в сравнении с муниципальными затратами, например, при замене лифтов пропорции составляют 95/5, ремонте крыши — 90/10, инженерных сетей — 85/15 (остальные работы по-прежнему покрываются горожанами в рамках программы 70/30).

Наметились и изменения в квартплате при внезапном повышении тарифа на электроэнергию в местах общего пользования жилого сектора. Правда, 11 января Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрит проект постановления об отмене своего же документа от 21 декабря 2018 года № 2010 «О внесении изменений к тарифам на электроэнергию, отпускаемую населению с 1 марта 2017 года». Горгосадминистрация обратилась к НКРЭКУ с просьбой отсрочить (до февраля, пока не урегулируется вопрос) ввод вступившего в силу с 1 января 2019 года постановления в той части, которая касается повышения тарифа на электроэнергию, используемую для технических целей (освещения парадных, лестниц, дворов, номерных знаков, работы лифтов, насосов). Ведь это повлечет за собой рост тарифов на обслуживание домов и придомовой территории (повышается квартплата по определенной процедуре, но индивидуально для каждого дома).

НКРЭКУ за несколько дней до Нового года внезапно изменила норму оплаты электроэнергии, которая используется для освещения подъездов и работы лифтов, — с 1,68 грн (как и в квартирах киевлян) на 2,37 грн. По мнению начальника управления развития жилищно-коммунального хозяйства столичного департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Веры Радченко, учитывая некоторые факторы (в том числе и рост минимальной зарплаты), повышения квартплаты все же избежать не удастся. Но люди должны знать о реалиях, и, если такая ситуация их не устроит, они вправе (по закону) сами выбрать себе поставщика услуг (это касается потребителей-юрлиц, а жэки до урегулирования ситуации пока продолжают обслуживать коммунальные дома по прежним ценам).

Вывоз твердых бытовых отходов. Тариф повышается с 129,26 грн/куб.м до 159,10 грн/куб.м. За вывоз крупногабаритных отходов нужно будет платить уже не 115,09 грн/куб. м, а 175,82 грн.

Еще одно новшество: с 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Киеве будут оказывать две разные компании — оператор системы распределения — ДТЭК «Киевские электросети» и поставщик — «Киевские энергетические услуги» (до этого все функции были сосредоточены в компании ДТЭК «Киевские электросети», а до этого — в «Киевэнерго»). Это две независимые компании — с разными колл-центрами, счетами и лицензиями. Тарифы на электроэнергию можно узнать здесь.

Если на конец расчетного периода у клиента окажется переплата, она будет возвращена путем перерасчета денег поставщику универсальных услуг и зачислена на лицевой счет клиента. О сумме возвращенных денег клиенты будут проинформированы в счетах на электроэнергию в следующем расчетном периоде.

С января 2019-го у клиентов по-прежнему остается всего один счет за электроэнергию, в котором появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии. Такая модель расчетов принята в Европе. Изменение в структуре тарифа не означает его увеличение. Тариф для бытовых клиентов по-прежнему регулируется государством. Первый обновленный счет бытовые клиенты получат в феврале 2019 года за электроэнергию, потребленную в январе. Обратите внимание, все расчеты проводятся через поставщика электроэнергии.

Холодная вода и водоотвод. В очередной раз «Киевводоканал» планирует повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Государственный регулятор коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерен этот проект внедрить, комиссия приняла решение 21 декабря 2018 года. Когда введут тарифы, не уточняется, но для населения он составит 22,212 грн за 1 куб. м (12,012 грн — водоснабжение; 10,200 грн — водоотведение).

Платежки с тарифами, которые выросли в январе, потребители получат в феврале.

Все важные новшества 2019 года «ФАКТЫ» собрали в материале «Подорожание тепла и монетизация субсидий: что изменится для украинцев в 2019 году».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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