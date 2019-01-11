Спорт

Чемпион мира и призер Олимпийских игр едва не сгорел у себя дома

Голландский конькобежец Шинки Кнегт серьезно пострадал, отдыхая в своем доме в городке Бантега. Разжигая дровяную печь, 29-летний спортсмен не углядел за пламенем, в результате чего на нем вспыхнула одежда.

Шинки оперативно доставили в больницу Гронингена, расположенного более чем в 80 километрах от Бантеги, где ему диагностировали ожоги третьей степени. О сроках восстановления Кнегта, в прошлом месяце получившего травму руки, попав под погрузчик, не сообщается.

Отмечу, что спортсмен, несмотря на свои достижения (чемпион мира, трижды чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, обладатель мирового рекорда на дистанции 1500 метров), имеет довольно сомнительную репутацию. Так, в 2014 году на чемпионате Европы Кнегта лишили бронзовой медали и дисквалифицировали за показанный средний палец в спину россиянину Виктору Ану, ставшему золотым медалистом, а на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Шинки был обвинен в оскорбительном поведении на церемонии награждения, где болельщики уличили его в аналогичном жесте в адрес олимпийского чемпиона южнокорейца Лим Хе Чуна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА получил одну из самых страшных травм в истории спорта.

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