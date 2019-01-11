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В России хотят разрешить военным сбивать пассажирские самолеты
В России готовятся дать «добро» на сбивание пассажирских самолетов. Так, оборонное ведомство Российской Федерации подготовило проект документа, которым предлагается разрешить военным стрелять по невоенным лайнерам, «не подчиняющимся требованиям властей». Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин признал, что в 2014 году он отдал приказ сбить самолет, летевший из Харькова в Турцию. Поводом стала информация о захвате самолета террористом, приказавшим посадить борт в Сочи.
Как сообщает РБК-Украина, речь идет о проекте постановления, которое должно разрешить сбивать пассажирские самолеты, которые нарушили границу и «создают угрозу для наземных объектов». Сообщается, что по закону РФ «О противодействии терроризму» военные могут сбивать захваченные террористами пассажирские самолеты, но постановление правительства от 1994 года запрещает стрелять по лайнерам с пассажирами на борту.
Главное условие для принятия решения об открытии огня по самолету (как из артиллерии, так и ракетами) — угроза экологической катастрофы, массовой гибели людей или уничтожения стратегических объектов при преднамеренном крушении воздушного судна.
Также сообщается, что сейчас Военно-космические силы РФ приводят в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приблизился к границе на расстояние от менее 50 км до 150 км. Если же границу нарушит российский самолет с пассажирами, захваченный террористами, то его будут принуждать к посадке. Если информации о заложниках на борту не будет, то по нем также будут открывать огонь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина решила увеличить зону контроля над прибрежной границей в Черном море в два раза — с 12 до 24 миль.
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