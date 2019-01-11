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Происшествия

На Донбассе украинский военнослужащий умер от переохлаждения в БМП

12:48 11 января 2019   137
Владимир Крупский
Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

В четверг, 10 января, украинские военные понесли небоевую потерю: вследствие переохлаждения умер солдат из Гадяча Полтавской области Владимир Крупский, служивший в 72-й отдельной механизированной бригаде. Печальную новость сообщил в Facebook его земляк Виктор Калиниченко.

Заместитель военного комиссара Полтавской области по работе с личным составом подполковник Эдуард Бородай уточнил, что БМП, в которой находился Крупский, во время движения попала в замерзший водоем в карьере и почти полностью утонула в нем. Боец умер во время эвакуации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в зоне проведения ООС на Донбассе умер военнослужащий отдельной 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Тихонов, 1971 года рождения. У бойца внезапно остановилось сердце.

А в первый день 2019 года 21-летний боец этого же подразделения Николай Голубев погиб в результате минометного обстрела. Это произошло возле поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

«ФАКТЫ» также писали, что в Одессе скончался военнослужащий срочной службы, получивший тяжелые травмы при взрыве в котельной воинской части в конце 2018 года.

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