Политика

Капитуляция на пороге победы: украинцев предостерегли от попыток «договориться» с Путиным

Президент России Владимир Путин является ярым противником существования независимого украинского государства. Об этом заявил известный российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала «Эспрессо».

«Уверяю вас, что Путин, его ближнее окружение, значительная часть российской политической элиты очень хочет, чтобы украинское самостоятельное суверенное государство умерло, чтобы его не было, чтобы, возможно, формально оно осталась и его возглавлял бы какой-нибудь гауляйтер», — заявил он.

По словам эксперта, идея украинского государства абсолютно не воспринимается российской политической элитой. Пионтковский назвал странными высказывания некоторых украинских политиков о том, что они могут договорится с Путиным.

«Это детский лепет в государстве, которое находится в состоянии войны с агрессором и опасность эскалации этой войны с каждой минутой растет», — сказал он.

Российский политолог предостерег украинских политиков от заигрывания с Кремлем, так как тот хочет подчинить Украину путем переговоров, поскольку это дешевле, чем подчинить Украину военным путем.

«Это будет более экономный (чем военное вторжение. — ред.) способ достижения тех же целей, и прежде всего, самого главного — полного подчинения себе украинского государства», — уверен Пионтковский.

По словам российского политолога, миф Кремля о «единстве» украинского и русского народов развенчан, а агрессия России против Украины поссорила эти два народа. Поэтому в нынешних условиях начинать какие-либо переговоры с Путиным равнозначно капитуляции накануне одержания победы.

«Трагической ошибкой украинского общества, украинских политиков было бы именно сейчас, когда этот путинский миф подыхает на глазах, начинать что-то бормотать о понимании Путина, об общем языке, о компромиссах „я приеду — мы поговорим“ и так далее. Это — капитулировать на пороге победы», — заявил Пионтковский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее другой российский политический эксперт Леонид Гозман также заявил, что российская власть отрицает украинскую государственность и считает Украину частью России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter