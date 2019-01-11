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Соперник «Динамо» оштрафован на 90 тысяч евро, оппонент «Шахтера» — на 80 тысяч
Соперник киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» (14 февраля команды сыграют в Пирее, а 21 февраля — в Киеве) наказан УЕФА за неподобающее поведение болельщиков во время еврокубковой встречи с «Миланом» (3:1).
Клуб из пригорода Афин оштрафован на 90 тысяч евро, а также получил условное наказание в виде проведения одного из домашних матчей при пустых трибунах в ближайшие два года. Иными словами, в поединке с «Динамо» «Олимпиакос» сможет рассчитывать на поддержку своих фанатов, а вот в случае повторения нарушения греки проведут игру на стадионе «Георгиос Караискакис» без зрителей.
Не избежал наказания и еврокубковый оппонент «Шахтера» «Айнтрахт» (14 февраля команды сразятся в Харькове, 21 февраля — во Франкфурте). Немецкий клуб, занимающий в турнирной таблице бундеслиги шестое место, оштрафован УЕФА на 80 тысяч евро за поведение болельщиков во время матча Лиги Европы против «Лацио» (немцы выиграли в Риме — 2:1), а также получил условный запрет на посещение болельщиками выездных матчей команды в еврокубках с испытательным сроком в два года. В случае, если беспорядки повторятся, клуб реально лишат выездной поддержки.
Таким образом, болельщики «Айнтрахта» смогут присутствовать 14 февраля на поединке против «Шахтера» в Харькове (стоимость билетов — от 50 до 6 000 гривен).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Олимпиакос» усилил свои ряды аргентинским форвардом.
Фото ФК «Олимпиакос»
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