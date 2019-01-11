Обстрел автомобиля компании "Вода Донбасса" мог быть инсценировкой (фото)

Происшествия

Вчерашний инцидент с обстрелом машины коммунального предприятия «Вода Донбасса» в районе Крутой Балки (оккупированная часть Донецкой области) росСМИ усиленно используетсядля попыток обвинить ВСУ в преступлениях против мирного населения и срыве перемирия. На пропагандистских телеканалах распространяется информация, что якобы этот обстрел совершили не российские оккупанты, а подразделения Объединенных сил.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук описывает реальную картину произошедшего, которую воссоздали эксперты ИС.

«Расстояние от позиций передовых подразделений ОС на этом участке до места обстрела (2,5 км), особенности рельефа (а именно — перепад высот порядка 30 м „не в пользу“ подразделений ОС) и препятствия в виде лесополосы вдоль дороги делают невозможным использование для поражения автомобиля вооружения типа РПГ, СПГ, пушки БМП -1 и т. д. — о чем заявляют российские оккупанты», — пишет Тымчук.

Эксперт отмечает, что анализ опубликованных фото и видео материалов с места события дают основания утверждать, что характер деформаций кузова машины не соответствует типичным признакам попадания боеприпасов РПГ, СПГ, пушки БМП-1, ПТУР.

Он также указывает на то, что повреждения кузова машины и другие признаки на местности, возникшие в результате возгорания машины, указывают на постановочный подрыв автомобиля.

Блогер NecroMancer в Тwitter опубликовал схему инцидента с работниками КП «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции. На схеме видно, что обстрел 10 января по машине компании велся с оккупированной территории.

На видео одного из сепаратистких телеканалов показали раненого работника коммунального предприятия «Вода Донбасса». Он подтвердил, что взрыв произошел в 11:30. Все рабочие и водитель находились в это время на улице. На другом видео двое рабочих, получивших ранения, рассказывали представителям ОБСЕ об обстреле.

«Целью данной «постановки», вполне очевидно, является намерение обвинить украинскую сторону в целенаправленном обстреле машины коммунального предприятия. С целью дальнейшего освещения данного факта как «очередного преступления ВСУ против мирных жителей Донбасса», — резюмирует Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», объекты КП «Вода Донбасса» регулярно обстреливаются боевиками. На фильтровальных станциях сберегаются запасы хлора, потому обстрелы могут привести к экологической катастрофе в регионе.

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