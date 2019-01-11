- 14:59 Состояние ухудшается: появились тревожные данные о здоровье политзаключенного Клыха в России
- 14:56 «Стоящее зрелище»: Майкл Баффер высказался о переходе Усика в супертяжелый вес
- 14:42 В Польше погибли украинский журналист и его мать: подробности страшного ДТП
- 14:35 Экзамен для НАТО: озвучен тревожный прогноз по агрессии России против Украины
- 14:28 Во Львове погибли два туриста из Киева, еще два – в реанимации
- 14:20 Самый возрастной футболист мира продлил контракт с «Иокогамой»
- 14:19 Стало известно, кто мешает церквям московского патриархата переходить в ПЦУ
- 14:16 В Макеевке крыша рынка обрушилась прямо на людей: в сети показали видео
- 13:59 Обстрел автомобиля компании "Вода Донбасса" мог быть инсценировкой
- 13:58 Пятикратный чемпион «Формулы-1» купил пентхаус за 40 млн долларов
«Стоящее зрелище»: Майкл Баффер высказался о переходе Усика в супертяжелый вес
Самый известный ринг-анонсер в мире, обладатель эксклюзивной золотой перчатки в номинации «Голос бокса» американец Майкл Баффер поделился своими ожиданиями от будущего боя абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе непобедимого украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом).
«Не знаю, будет ли он драться в тяжелом или супертяжелом весе, но знаю, что это будет стоящее зрелище. Усик — прекрасный боксер. Не могу дождаться его возвращения в ринг», — написал на своей странице в Twitter 74-летний автор знаменитой фразы «Let's get ready to rumble».
Отмечу, что украинский боксер вернулся к тренировкам через два месяца после боя с Тони Беллью, в котором Александр защитил свои чемпионские пояса в первом тяжелом весе. Как отметил со-промоутер Усика британец Эдди Хирн, уже на следующей неделе может определить дата и имя следующего соперника нашего спортсмена. «Усик либо останется в крузервейте (первом тяжелом весе. — Авт.) и встретится с Денисом Лебедевым, либо поднимется в весе», — отметил функционер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик откровенно рассказал, что заставило его драться в России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 4 м/с C
Давление: 746 мм