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Спорт

«Стоящее зрелище»: Майкл Баффер высказался о переходе Усика в супертяжелый вес

14:56 11 января 2019   5
«Стоящее зрелище»: Майкл Баффер высказался о переходе Усика в супертяжелый вес
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Самый известный ринг-анонсер в мире, обладатель эксклюзивной золотой перчатки в номинации «Голос бокса» американец Майкл Баффер поделился своими ожиданиями от будущего боя абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе непобедимого украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом).

«Не знаю, будет ли он драться в тяжелом или супертяжелом весе, но знаю, что это будет стоящее зрелище. Усик — прекрасный боксер. Не могу дождаться его возвращения в ринг», — написал на своей странице в Twitter 74-летний автор знаменитой фразы «Let's get ready to rumble».

Отмечу, что украинский боксер вернулся к тренировкам через два месяца после боя с Тони Беллью, в котором Александр защитил свои чемпионские пояса в первом тяжелом весе. Как отметил со-промоутер Усика британец Эдди Хирн, уже на следующей неделе может определить дата и имя следующего соперника нашего спортсмена. «Усик либо останется в крузервейте (первом тяжелом весе. — Авт.) и встретится с Денисом Лебедевым, либо поднимется в весе», — отметил функционер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик откровенно рассказал, что заставило его драться в России.

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