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Состояние ухудшается: появились тревожные данные о здоровье политзаключенного Клыха в России
Состояние здоровья политзаключенного Станислава Клыха, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, ухудшается. Никакой необходимой медицинской помощи он не получает. Об этом в Facebook пишет украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По словам мамы Станислава Тамары Клых, недавно его поместили в больницу, однако сразу вернули в тюрьму.
Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи.
«Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены», — пишет Денисова.
Также Тамара Клых сообщила о том, что Станислав не получает письма от родных, хотя ему пишут раза в месяц.
Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры и посодействовать, чтобы Станислава Клыха обеспечили соответствующим лечением, а также, чтобы он смог общаться с родными.
По словам Денисовой, за последние два месяца это уже третье ее обращение к Москальковой по обеспечению соблюдения прав Клыха.
Напомним, Клыха в России приговорили к 20 годам тюрьмы якобы за участие в боях в Чечне в 1994 году. Клыха обвиняют в убийстве и ранении несколько десятков российских солдат.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 34-летний Клых находится под сильным психологическим давлением, а по словам его адвоката, Станислав медленно сходит с ума.
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