Состояние ухудшается: появились тревожные данные о здоровье политзаключенного Клыха в России

Общество

Состояние здоровья политзаключенного Станислава Клыха, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, ухудшается. Никакой необходимой медицинской помощи он не получает. Об этом в Facebook пишет украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По словам мамы Станислава Тамары Клых, недавно его поместили в больницу, однако сразу вернули в тюрьму.

Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи.

«Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили и вернули в тюремные стены», — пишет Денисова.

Также Тамара Клых сообщила о том, что Станислав не получает письма от родных, хотя ему пишут раза в месяц.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры и посодействовать, чтобы Станислава Клыха обеспечили соответствующим лечением, а также, чтобы он смог общаться с родными.

По словам Денисовой, за последние два месяца это уже третье ее обращение к Москальковой по обеспечению соблюдения прав Клыха.

Напомним, Клыха в России приговорили к 20 годам тюрьмы якобы за участие в боях в Чечне в 1994 году. Клыха обвиняют в убийстве и ранении несколько десятков российских солдат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 34-летний Клых находится под сильным психологическим давлением, а по словам его адвоката, Станислав медленно сходит с ума.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter