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Желающим посетить Венецию придется заплатить специальный налог
С июля 2019 года все туристы, прибывающие в Венецию, будут обязаны платить специальный налог. Его размер составит от 2,5 до 10 евро в зависимости от сезона. Решение уже принято. Ожидаемый доход в размере примерно 50 миллионов евро заложен в городской бюджет нынешнего года.
Новый налог в первую очередь коснется тех, кто прибывает в Венецию на один день без ночевки. Это пассажиры круизных лайнеров, которые сегодня освобождены от давно действующего туристического налога. Его платят те туристы, которые приезжают в город на несколько дней. Он входит в стоимость проживания в отелях и на съемных квартирах.
Власти Венеции подчеркивают, что это необходимо для поддержания чистоты и порядка в городе, который с трудом выдерживает огромный наплыв туристов. «Расходы на поддержание чистоты исторического центра и его безопасность особенно важны. Многие годы они покрывались самими венецианцами», — сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро в интервью итальянской газете Repubblica. При этом он пообещал, что те, кто приезжает в город на работу или учебу, будут освобождены от налога. Он касается только туристов.
С таким решением согласны владельцы венецианских отелей. В частности, глава группы Federalberghi Бернабо Бокка заявил: «Наши исторические городские центры — это музеи, и это правильно, когда посетители платят за их посещение как за вход в музей».
А глава Венецианской ассоциации отельеров Клаудио Скарпа добавил: «Те, кто прибывает в город утром и уезжает вечером, мало что привносят в нашу экономику, но увеличивают нагрузку на городские службы. Приезжие должны понимать, что не все здесь бесплатно».
Аналогичные налоги уже действуют в других регионах Италии: на Липарских островах и острове Лампедуза.
Кстати, с 1 января 2019 года Турция ввела налог на безопасность для туристов. Его размер составляет 1,5 евро. Он взимается по прилете в страну. Изначально власти планировали установить цену в два раза выше обозначенной, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB настояла на снижении суммы сбора, поскольку миллионы туристов уже оплатили туры почти на весь 2019 год.
Проблема заключается в том, что новый налог ввели без предупреждения. Туроператоры опасаются, что по проданным турам оплата дополнительного сбора ляжет на их плечи.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Новой Зеландии также активно обсуждается возможность введения туристического сбора с приезжающих в страну иностранных туристов.
Заметим, что подобный налог уже действует в Вильнюсе, а в Амстердаме власти решили запретить ряд популярных у туристов развлечений и посуточную аренду квартир в центральных районах города.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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