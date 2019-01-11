Спасла зажигалка: как киевскому лыжнику удалось выжить, потерявшись в Карпатах на четыре дня

Происшествия

Вечером 10 января в Карпатах нашли киевского туриста Игоря Грищенко, поиски которого продолжались четыре дня. Лыжника обнаружили в домике лесника и доставили в Свалявскую районную больницу. Как стало известно «ФАКТАМ», сейчас Игоря Грищенко уже перевели в Ужгородскую областную больницу для более детального обследования. Врачи называют его состояние удовлетворительным. У него обморожены кисти рук.

34-летний Игорь Грищенко 6 января потерялся в районе горы Гемба, где катался с другом Виталием. Друга нашли на следующий день, а поиски Игоря растянулись на четыре дня. За это время Игорь несколько раз выходил на связь. О том, как искали киевского лыжника и как ему удалось выжить в горах без еды, «ФАКТАМ» рассказала представитель ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

— Первый раз Игорь Грищенко вышел на связь 9 января, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья Батыр. - Он позвонил товарищу — тому самому, с которым поехал кататься. Это был короткий разговор, его было очень плохо слышно. Игорь сообщил, что он находится возле речки и у него садится телефон. Сказал искать его по GPS-координатам телефона. С помощью сотрудников управления киберполиции мы вычислили его координаты и за ним выехали спасатели. Но по тем координатам его не нашли. Он к тому времени уже успел куда-то уйти. Очевидно, двигался дальше, чтобы не замерзнуть.

Второй раз он позвонил 10 января. Сначала — тому же товарищу. Сообщил, что находится в доме лесника, что рядом речка и он слышит шум вертолета. А в тот момент к его поискам уже как раз привлекли авиацию. Потом он позвонил на 101 и дозвонился в часть в городе Свалява. Коротко объяснил, где находится. Ориентиры, которые он назвал, помогли приблизительно определить место. Туда были направлены и спасатели, и лесники, и добровольцы, которые хорошо знают эту местность. Лесники и местные добровольцы нашли его 10 января в 21:00. В 22:55 они добрались до места, где была связь, и сообщили нам, что Игорь Грищенко жив.

— Первыми его в домике лесника обнаружили местные ребята-добровольцы: братья Иван и Михаил Гаджега, — рассказал «ФАКТАМ» лесник Березняковского лесничества Иван Дукай. — Я и мой помощник выехали на машине, но автомобиль застрял в снегу. Пока мы откапывали машину, братья на лыжах добрались до одного из домиков и обнаружили там туриста, которого все искали четыре дня. Он был очень слаб. Признался, что еще одну ночь уже точно не пережил бы. Оказалось, первые двое суток он ночевал в лесу. На третьи сутки спустился к сенокосам и грелся под сеном. Так пережил еще одну ночь. Все это время он ничего не ел, только пил воду из ручейка. Домик, до которого он в результате добрался, находился примерно в 300 метрах от сенокоса. Но Игорь был настолько обессилен, что шел до этого домика полдня. Там он смог разжечь огонь (благо, у него была с собой зажигалка) и поел варенья, которое там обнаружил. Это придало ему сил. Уже потом ребята отпаивали его сладким чаем… На самом деле то, что он выжил, можно назвать чудом.

— Игорь еще очень слаб, но я смогла с ним немного поговорить, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья Батыр. — Он вспомнил, что 6 января поехал кататься на лыжах вместе с товарищем. Но была очень плохая видимость, и в какой-то момент они потеряли ориентиры, пошли не в ту сторону и заблудились. Сначала держались рядом, но через некоторое время из-за сильной вьюги Игорь потерял из поля зрения товарища и понял, что остался один. Он продолжал идти, но сам не знал куда. Потом вырыл в снегу углубление, положил в него лыжи и лег туда сам. Там дремал, но каждые 15 минут вставал и двигался, чтобы не замерзнуть. Говорит, что и прыгал, и танцевал… Что только не делал! Все это время ничего не ел. С благодарностью вспомнил товарища, который подарил ем на день рождения термос. «Этот термос мне очень пригодился, — сказал. — Я набирал в него воду и постоянно пил ее. Это помогало держаться». Домик он нашел только на четвертый день. Силы уже были на исходе. В домике он обнаружил банку с черничным вареньем и какао. Разжег огонь. «Только когда я выпил какао, начал наконец осознавать, что происходит, — признался Игорь. — До этого момента я уже не понимал, жив я или мертв, где нахожусь». Говорит, когда увидел, что к нему идут люди (это были те двое лыжников-добровольцев), не поверил. Решил, что это ему мерещится. Он уже терял ощущение реальности.

Сейчас он чувствует себя более или менее нормально. У него диагностировали общее переохлаждение организма, а еще обморожены кисти и стопы. Я поинтересовалась, приедет ли он после пережитого в Карпаты. Игорь сказал: «Обязательно! Хочу привести в порядок домик, в котором я находился. Оборудовать его всем необходимым для таких же заблудившихся туристов».

Игорь Грищенко установил своего рода антирекорд: до сих пор у нас не было случаев, чтобы после столь долгих поисков человека находили живым. Однажды спасли парная, который попал под лавину, поломал ноги и пролежал на снегу 28 часов. А в прошлом году на Драгобрате заблудились парень и девушка. Их искали трое суток, все это время они были в хижине пастухов. Эта известная история. Закончилась она тем, что парень и девушка поженились.

А в этот раз потерялись ведь не только Игорь Грищенко и его товарищ. В тот же день, 6 января, заблудились еще три человека: два сноубордиста и лыжник. Сноубордистов спасли, а лыжник, к сожалению, погиб. В какой-то момент он потерял силы и сказал, что не сможет дальше идти. Сноубордисты вырыли ему углубление в снегу и оставили, запомнив координаты. Но когда туда добрались спасатели, мужчина уже был мертв.

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