Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую гонки преследования в Оберхофе

В субботу, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоятся женская и мужская гонки преследования, в которых выйдут на старт пять представителей Украины.

По итогам спринта у женщин нашу страну в гонке на 10 км (по две стрельбы лежа и стоя) представят Вита Семеренко (шестая позиция на старте, отставание от лидера — 29 секунд; на фото) и Анастасия Меркушина (35-я, +1:28).

У мужчин честь Украины на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами будут отстаивать Дмитрий Пидручный (25-я, +2:05,0), Сергей Семенов (37-я, +2:26,8) и Артем Прима (48-я, +2:47,2).

Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)

12 января (суббота)

Гонка преследования (женщины) 13:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Гонка преследования (мужчины) 16:00 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляции гонок смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вита Семеренко завершила спринтерскую гонку в шестерке сильнейших.

Фото biathlon.com.ua



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