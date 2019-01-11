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Похищенная убийцей ее родителей 13-летняя девочка сбежала от преступника, проведя в неволе три месяца (фото)

В американском штате Висконсин нашлась 13-летняя Джейми Клосс, исчезнувшая из своего дома в городке Баррон 15 октября — после того, как ее родители были жестоко убиты. 46-летнюю Дениз и 56-летнего Джеймса застрелили. Причем характер убийства напоминал казнь.

Полиция и ФБР безуспешно разыскивали девочку в течение трех месяцев. Однако никаких ключей к поиску убийцы и похитителя ребенка не было. Предполагалось, что Джейми уже нет в живых.

Однако школьнице удалось сбежать от преступника и вырваться на свободу. Она бросилась с просьбой о помощи к первому же встреченному ею человеку — выгуливающей собаку женщине. Та сразу же узнала ее: фотографии пропавшей Джейми не раз показывали по телевидению. Девочка была очень изможденной и грязной и «была похожа на призрак». На ногах у Клосс были мужские туфли.

Все это время ребенка удерживали в уединенном домике в лесу — примерно в часе езды от дома ее родителей.

Джeйми уже дocтaвили к poдcтвeнникaм, кoтopыe нe пepecтaвaли нaдeятьcя нa ee cпaceниe.

Чeлoвeк, кoтopый подозревается в двойном убийстве и похищении, арестован. Это мужчина в возрасте 20 с лишним лет.

Подробности заточения Джейми Клосс пока не приводятся. «То, через что она прошла, настолько ужасно, безумно и отвратительно, что даже самый извращенный режиссер фильмов ужасов не смог бы это воспроизвести», — пишет издание Rafar Online.

Родители Джейми

История Джейми Клосс напоминает произошедшее с другой американской девочкой — Элизабет Смарт. 14-летняя Элизабет исчезла из дома своих родителей ночью 5 июня 2002 года. Полиции удалось найти девочку только 12 марта 2003 года.

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