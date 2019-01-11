Популярная российская актриса родила пятого ребенка в 45 лет

Шоу-бизнес

Популярная российская актриса Мария Порошина в 45 лет в пятый раз стала мамой. Как сообщает издание «7 Дней», на этот раз кинозвезда родила мальчика. Вес новорожденного — 3560 граммов.

У Порошиной, известной по телесериалам «Бригада», «Всегда говори „всегда“», а также по фильмам «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Четвертое желание», уже есть четыре дочки. Отцом старшей, 22-летней Полины, которая также стала актрисой, является актер Гоша Куценко, с которым Мария официально не оформляла отношений. Они познакомились на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ и прожили вместе пять лет.

Еще трех дочерей Порошина родила в браке с актером актера театра «Современник» Ильей Древновым. Серафиме сейчас 13 лет, Аграфене скоро исполнится девять, а Глафире — два года. В сентябре 2018 года стало известно о разладе в семье. Порошина приняла решение расстаться с мужем после 17 лет брака. В начале лета она подала на развод.

Ранее Мария заявляла, что встретила новую любовь — мужчину, который и является отцом ее будущего сына. Имени своего нового избранника актриса не сообщает, отмечая лишь, что он живет не в России.

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