Как правильно гадать на старый Новый год: советы победительницы «Битвы экстрасенсов»

Стиль жизни

Старый Новый год — время гаданий. Издавна считалось, что именно в ночь с 13 на 14 января можно узнать свою судьбу на ближайшие двенадцать месяцев. Разновидностей гаданий — огромное множество, но самыми популярными остаются свечи и зеркала. Главное, советуют экстрасенсы, приступать к ритуалам со светлой душой и добрыми чувствами. Победительница и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Алена Курилова, которая ранее предсказала позднюю весну и жаркое лето в следующем году, призналась, что и сама иногда гадает на старый Новый год. Потомственная ясновидящая говорит, что в ночь с 13 на 14 января все, что будет напророчено, обязательно сбудется. Правда, для этого надо соблюдать несколько правил. Иначе ничего не выйдет. Сама Алена предпочитает в этот вечер не гадать на картах, а использовать предсказания в варениках. Говорит, что это способ, проверенный веками.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алена Курилова рассказала о традициях встречи старого Нового года и раскрыла тайны гаданий в праздничную ночь.

— Традиция отмечать старый Новый год довольно крепко прижилась в нашем обществе.

— Так ведь она имеет многолетнюю историю! Традиция отмечать старый Новый год возникла после введения в 1918 году григорианского календаря. Когда это произошло, 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю. Таким образом, старый Новый год стали отмечать с 13 на 14 января.

— Какие блюда должны стоять на праздничном столе, чтобы наступивший год прошел счастливо?

— Думаю, многие дожидаются этого праздника, когда на стол можно поставить всевозможные яства, не оглядываясь на пост или какие-то другие ограничения. Встречая старый Новый год, следует приготовить щедрый стол, на котором буду всевозможные мясные блюда — от запеченной курицы до сытных мясных пирогов. Но по традиции главным блюдом праздника должны стать вареники с «секретом». Это небольшие вложенные внутрь изделий предметы, которые символизируют наши ожидания и делают предсказания на будущий год.

— Как же это работает?

— Все очень просто. Лепить вареники может хозяйка или все гости вместе. Просто надо отобрать несколько вареников, которые и станут объектом для гадания. В каждый их них положить по предмету. А во время разгара застолья, гости берут по варенику и получают предсказание. Каждое из них имеет определенное значение. Просто надо знать, что означает тот или иной предмет.

— Например?

— Если вам досталась монетка (ее в варенике может символизировать любое маленькое зернышко), это сулит финансовый достаток в грядущем году. Попалась пуговица (ее можно заменить рисовым зернышком) — ждите обновок и крупных приобретений. Лавровый лист всегда предвещает славу и творческие успехи.

— А если в новом году вас ждет судьбоносная встреча?

— Тогда вам должен попасть изюм. Именно он пророчит любовь и сердечные приключения. Если изюм попался незамужней девушке, то наверняка ей предстоит судьбоносная встреча. А если в варенике обнаружится колечко, то оно уж точно укажет на свадьбу. Фасоль — к скорому пополнению в семье. Грецкий орех означает успехи в учебе и творчестве. Тот, кому достанется клюква, может рассчитывать на избавление от всяких недугов. А вот если обнаружится лук, это говорит о том, что вас ждут огорчения. Острый перец — к приключениям, а чеснок — к разочарованию.

— С кем и где лучше всего встречать старый Новый год?

— Как и все новогодние праздники, старый Новый год относится к семейным торжествам. Поэтому его обязательно нужно провести в кругу семьи, близких и друзей. Тем самым вы разделите богатство общего стола и перенесете это обилие на весь грядущий год.

— Принято считать, что гадание под старый Новый год непременно сбудется.

— Обязательно, если все делать правильно. Чаще всего девушки гадают на суженого и судьбу. Для этого надо заранее приготовить металлическую, можно и медную, плоскую тарелку, подойдет и небольшое блюдо. К нему взять зеркало и свечу в подсвечнике. Вечером накануне старого Нового года на листе белой бумаги надо написать свой вопрос. Потом скомкать лист двумя руками и положить на поднос недалеко от пламени свечи. В комнате при этом должно быть темно. Надо смотреть в зеркало и отражение на стене. Та картинка, которую вы на ней увидите и будет пророчеством.

— Вы тоже так гадали в молодости?

— Конечно! Помню, однажды моя подруга в отражении свечи увидела сидящего в кресле и читающего книгу человека. Скорее всего, это была старая бабушка. В тот момент подруга снимала комнату у пожилой женщины. Общежитие ей обещали дать только на следующий год. Но все мы поверили в чудо, когда эта бабушка интеллигентно, за чашкой чая, познакомила Наташу со своим племянником. Оказалось, что он стал ее судьбой! Лично я была дружкой на их свадьбе. И, кстати, эта пара по сей день вместе.

— Есть какие-то правила, которые необходимо соблюдать при гадании?

— Надо помнить, что гадание сбывается только у тех, кто относится к обряду серьезно. Надо проводить его в спокойной обстановке, без смеха, в абсолютной тишине. И тогда Высшие Силы почувствуют уважение к нам и раскроют все тайны.

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