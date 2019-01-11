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В ДТП тяжело пострадал заместитель главкома Сухопутных войск: первые фото с места ЧП
В ДТП в Николаевской области серьезно пострадал заместитель Главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко. Он был пассажиром внедорожника Hyundai Terracan.
Сергей Кропивченко (фото Министерства обороны Украины)
Участниками ДТП, которое произошло на трассе Николаев — Благовещенское, стали также легковой автомобиль Daewoo Lanos и седельный тягач MAN с полуприцепом.
По предварительным данным, возле села Себино водитель не справился с управлением и Hyundai зацепил двигавшийся в попутном направлении «Ланос». После столкновения корейский внедорожник резко изменил траекторию движения и врезался в полуприцеп седельного тягача MAN, стоявший на обочине.
Кроме Кропивченко, серьезные травмы получил еще один пассажир Hyundai.
В настоящее время бригада «скорой» оказывает помощь пострадавшим на месте, после чего они будут доставлены в больницу.
По информации регионального интернет-ресурса Novosti-n, ДТП произошло в условиях сильного гололеда. Опубликованы фото с места происшествия.
Hyundai Terracan восстановлению не подлежит
На месте ДТП
Третий участник ДТП
Напомним, в связи с непогодой в Николаевской области действует ограничение для движения автомобилей.
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