Спорт

Чемпион мира и Европы сменил «Челси» на команду своего бывшего одноклубника

Лондонский «Челси» официально объявил о переходе 31-летнего полузащитника Сеска Фабрегаса в «Монако». Срок действия контракта чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы в составе сборной Испании — три с половиной года. По информации Goal.com, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Фабрегас провел за «Челси» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативных передачи. Футболист с удовольствием откликнулся на приглашение своего бывшего одноклубника по лондонскому «Арсеналу» Тьерри Анри, который недавно возглавил «Монако», занимающий в чемпионате Франции предпоследнее, 19-е, место.

«С огромным удовольствием перехожу в «Монако», это новый проект для меня. У команды качественный состав с молодыми футболистами и молодым тренером. Я здесь для того, чтобы помочь команде. С нетерпением жду начала. В воскресенье у нас потрясающий матч с «Марселем», — цитирует Сеска Фабрегаса официальный сайт «Монако».

За свою яркую клубную карьеру отец пятерых детей Фабрегас, кроме «Арсенала» и «Челси», успел поиграть также в «Барселоне». В коллекции лучшего ассистента в истории сборной Испании 15 трофеев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист сборной Испании Фабрегас все-таки едет на ЧМ-2018.

Фото ФК «Монако»



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