27.97 / 28.24 31.98 / 32.52
Киев: -10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Не дают лекарств: сделано важное заявление о судьбе раненых украинских моряков в московском СИЗО

22:34 11 января 2019   86
Военнопленный моряк
Инф. «ФАКТОВ»

Трем украинским морякам, которые были ранены во время захвата российскими военными украинских кораблей, в московском СИЗО «Матросская тишина» не предоставляют лекарств. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сославшись на информацию от украинского консула в Москве.

По ее словам, такая практика начала применяться с начала 2019 года.

«С нового года никаких лекарств нашим раненым не предоставляют. Хотя они требуют еще лечения, поддержки, реабилитации, действий от врачей», — констатировала омбудсмен.

По ее информации, ходят слухи о том, что в ближайшее время моряков хотят перевести в СИЗО «Лефортово», где с 15 января могут начать судилище над нашими моряками.

Тем не менее в Украине опасаются, что состояние здоровья раненых не позволит им полноценно участвовать в судебном процессе.

Напомним, Россия захватила украинских военных 25 ноября 2018 года. В плен попали 24 моряка. Фейковые «суды» в аннексированном Крыму арестовали их на 2 месяца. На данный момент все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными, а Украина подала иск в ЕСПЧ против России, требуя восстановить права задержанных украинских моряков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
-10

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 744 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины