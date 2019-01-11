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Не дают лекарств: сделано важное заявление о судьбе раненых украинских моряков в московском СИЗО
Трем украинским морякам, которые были ранены во время захвата российскими военными украинских кораблей, в московском СИЗО «Матросская тишина» не предоставляют лекарств. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сославшись на информацию от украинского консула в Москве.
По ее словам, такая практика начала применяться с начала 2019 года.
«С нового года никаких лекарств нашим раненым не предоставляют. Хотя они требуют еще лечения, поддержки, реабилитации, действий от врачей», — констатировала омбудсмен.
По ее информации, ходят слухи о том, что в ближайшее время моряков хотят перевести в СИЗО «Лефортово», где с 15 января могут начать судилище над нашими моряками.
Тем не менее в Украине опасаются, что состояние здоровья раненых не позволит им полноценно участвовать в судебном процессе.
Напомним, Россия захватила украинских военных 25 ноября 2018 года. В плен попали 24 моряка. Фейковые «суды» в аннексированном Крыму арестовали их на 2 месяца. На данный момент все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными, а Украина подала иск в ЕСПЧ против России, требуя восстановить права задержанных украинских моряков.
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