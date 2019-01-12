Обезврежена банда, со стрельбой ограбившая лотерейную контору в Николаеве (фото, видео)

Происшествия

Полицией Николаева раскрыто преступление, которое было совершено 6 января в заведении «Национальной лотереи», расположенном на улице Космонавтов в Ингульском районе. Утром в помещение ворвались двое в масках и потребовали от директора конторы отдать деньги. Встретив с его стороны сопротивление, открыли стрельбу. Мужчина получил ранения в ногу и ключицу. Злоумышленники отобрали у него сумку с около 200 тысячами гривен и скрылись. Раненый был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Для поимки преступников в регионе был введен оперативный план «Сирена», однако результата это не дало.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области, на след преступников оперативным путем сумели выйти работники уголовного розыска. Днем 11 января с участием спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения, следователей, сотрудников Ингульского и Корабельного отделов полиции, а также специалистов взрывотехнической службы была поведена спецоперация по задержанию вооруженной банды из трех человек.

Во время задержания по месту жительства злоумышленников в Корабельном районе Николаева оперативники нашли у подозреваемых оружие, патроны, гранаты и часть награбленных денег. Пистолет Макарова со снаряженным магазином разбойники прятали на чердаке. Вероятно, именно из него были произведены выстрелы во время ограбления.

Как выяснилось, двое из подозреваемых — братья, выходцы из Кавказского региона. Один из них недавно вернулся из тюрьмы. Третий фигурант дела — местный житель, на автомобиле которого преступники приехали на место грабежа и затем скрылись.

Разбойное нападение тщательно планировалось. Преступники знали, в какое время директор лотерейного заведения будет принимать выручку.

Действия злоумышленников квалифицируются по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Украины («Разбой», «Покушение на умышленное убийство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде заключения на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале января «ФАКТЫ» сообщали об ограблении и убийстве в Одессе известного в городе валютного менялы. Ранее, в декабре, дерзкое вооруженное ограбление было совершено в Киеве — преступники ограбили АЗС.

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