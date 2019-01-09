12 января 2019

Что ни говорите, а повезло маркизу де Карабасу с котом. Правда, на самом-то деле Карабас никаким маркизом не был. И за душой ничего у него не было, кроме изобретательного кота, съевшего (если, конечно, верить сказке Шарля Перро) людоеда, который по своему недомыслию превратился в мышь, благодаря чему огромный замок людоеда стал принадлежать хозяину кота в сапогах. Да что я вам буду пересказывать то, о чём каждому известно с детских лет!

Скажите, кто в младенчестве не читал знаменитую сказку ''Кот в сапогах'' или не видел фильм о находчивом домашнем животном, сумевшем принести своему хозяину и титул, и богатство, и уважение короля, и замечательный замок, и любовь прекрасной принцессы? Пожалуй, таких среди нас нет и быть просто не может.

А затеял я этот сегодняшний разговор к тому, что, во-первых, в этот день, 12 января 1628 года, в Париже в семье парламентского судьи Пьера Перро родились мальчики-близнецы, одному из которых суждено было со временем стать знаменитым на весь мир писателем-сказочником Шарлем Перро. Во-вторых, путешествуя по Франции, мне посчастливилось побывать в замке Уарон в долине Луары, владельцы которого стали прототипами некоторых персонажей сказки ''Кот в сапогах''. И, наконец, в-третьих, в нашей фарфоровой коллекции собрано такое количество произведений, посвящённых героям сказок Шарля Перро, что их вполне можно было бы представлять отдельной тематической экспозицией.

И этот красавец Кот, которого вы можете лицезреть сегодня во всей красе, и Красная Шапочка, и Спящая красавица, и, конечно же, Золушка способны вызвать неподдельный восторг не только у детей, но и, в первую очередь, у взрослых любителей фарфорового искусства. Ибо такие невероятно редкие, огромные по размеру и сложнейшие по исполнению композиции, как ''Прибытие Золушки'' и ''Когда часы пробили 12'', могут быть украшением любой музейной коллекции. Об этих легендарных произведениях я уже рассказывал ранее. Их легко можно по ссылке найти в архиве этой ежедневной рубрики. Найти — и восхититься красотой поистине сказочных фарфоровых раритетов!..

У самого же Шарля Перро, подарившего миру серию замечательных детских сказок, не всё в жизни складывалось так, как ему того хотелось. Университетский колледж Бовэ закончить ему так и не удалось. Купив лицензию адвоката, поработать на ниве юстиции ему так и не судилось. Став членом Французской академии, он вскоре впал в немилость и был лишён скудной пенсии, выплачивавшейся ему как литератору. Вот и пришлось большую часть жизни коротать ему в роли мелкого клерка у своего старшего брата Клода Перро, известного архитектора, автора восточного фасада знаменитого Лувра.

Но зато даже через почти 500 лет сказки Шарля Перро продолжают жить своей сказочной жизнью, служа поводами для создания новых фильмов и вызывая у знаменитых скульпторов желание создавать фарфоровые произведения на темы этих сказок. Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И нерастраченного желания верить в сказки. Ничего плохого в этом не вижу.