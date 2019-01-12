- 11:29 Взял покататься: пьяный работник СТО на чужом "Мерседесе" устроил с полицией гонки по ночному Киеву
- 11:24 Российский экипаж едва не убил КамАЗом зрителя и был дисквалифицирован с ралли «Дакар»
- 11:17 Мощный взрыв в центре Парижа: десятки раненых
- 10:52 Турция будет поставлять Украине ударные беспилотники
- 10:28 В семье британских кинозвезд родился второй ребенок
- 10:19 Милевский в день рождения подписал контракт на родине
- 9:59 В сопровождении войск НАТО: генерал раскрыл детали нового прохода украинских кораблей через Керченский пролив
- 9:32 "Партизаны?" Пользователи сети бурно отреагировали на флаги Украины в сибирских лесах
- 9:12 Нужно ли мыть машину зимой и как это правильно делать: советы автоэксперта
- 9:06 В Канаде двухэтажный автобус врезался в остановку: много погибших и раненых
В семье британских кинозвезд родился второй ребенок
Звезды британского кино Том Харди и Шарлотта Райли на днях произвели на свет своего второго ребенка. Точную дату рождения сына они пока не называют, зато уже сообщили поклонникам имя малыша. Родители нарекли его Форрестом. И это сделано в честь героя любимого фильма Тома и Шарлотты «Форрест Гамп».
Напомним, «Форрест Гамп» вышел в прокат в 1994 году. Снял его известный американский режиссер Роберт Земекис. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс. Фильм пользовался большим успехом. Сборы в мировом прокате составили 678 миллионов долларов. «Форрест Гамп» получил шесть премий «Оскар» и множество других кинонаград. Земекису удалось рассказать историю США за период с 1954 года по начало 90-х глазами умственно отсталого, но невероятно доброго и честного человека по имени Форрест Гамп.
41-летний Том Харди и 37-летняя Шарлотта Райли женаты с июля 2014 года. Они познакомились в 2009 году на съемках мини-сериала «Грозовой перевал», в котором исполнили главные роли. У кинозвезд уже есть старший сын. Мальчик появился на свет в октябре 2015 года.
Том Харди и Шарлотта Райли познакомились на съемках «Грозового перевала» в 2009 году
У Райли это первый брак. Харди был женат пять лет на продюсере Саре Уорд — с 1999 по 2004 год включительно. Затем у него был роман с актрисой Линдой Парк, который длился два года. Они жили вместе в Лондоне. После этого Том некоторое время жил с ассистентом режиссера Рэйчел Спид. Она родила от Харди сына Луи. Мальчику сейчас 10 лет.
Том Харди в настоящее время является одним из самых востребованных британских актеров. Он сыграл главные роли во многих популярных фильмах — «Бронсон», «Воин», «Легенда», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дюнкерк», «Веном».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что популярная российская актриса Мария Порошина родила пятого ребенка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 738 мм