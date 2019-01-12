В семье британских кинозвезд родился второй ребенок

Шоу-бизнес

Звезды британского кино Том Харди и Шарлотта Райли на днях произвели на свет своего второго ребенка. Точную дату рождения сына они пока не называют, зато уже сообщили поклонникам имя малыша. Родители нарекли его Форрестом. И это сделано в честь героя любимого фильма Тома и Шарлотты «Форрест Гамп».

Напомним, «Форрест Гамп» вышел в прокат в 1994 году. Снял его известный американский режиссер Роберт Земекис. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс. Фильм пользовался большим успехом. Сборы в мировом прокате составили 678 миллионов долларов. «Форрест Гамп» получил шесть премий «Оскар» и множество других кинонаград. Земекису удалось рассказать историю США за период с 1954 года по начало 90-х глазами умственно отсталого, но невероятно доброго и честного человека по имени Форрест Гамп.

41-летний Том Харди и 37-летняя Шарлотта Райли женаты с июля 2014 года. Они познакомились в 2009 году на съемках мини-сериала «Грозовой перевал», в котором исполнили главные роли. У кинозвезд уже есть старший сын. Мальчик появился на свет в октябре 2015 года.

Том Харди и Шарлотта Райли познакомились на съемках «Грозового перевала» в 2009 году

У Райли это первый брак. Харди был женат пять лет на продюсере Саре Уорд — с 1999 по 2004 год включительно. Затем у него был роман с актрисой Линдой Парк, который длился два года. Они жили вместе в Лондоне. После этого Том некоторое время жил с ассистентом режиссера Рэйчел Спид. Она родила от Харди сына Луи. Мальчику сейчас 10 лет.

Том Харди в настоящее время является одним из самых востребованных британских актеров. Он сыграл главные роли во многих популярных фильмах — «Бронсон», «Воин», «Легенда», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дюнкерк», «Веном».

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