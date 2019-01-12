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Мир

Мощный взрыв в центре Парижа: десятки раненых (фото, видео)

11:17 12 января 2019   137
Пожарные тушат огонь в центре Парижа
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 12 января, в IX округе Парижа на правом берегу Сены прогремел мощный взрыв. В этом районе размещены известные достопримечательности и популярные у туристов места: торговый центр «Галерея Лафайет», музей восковых фигур и концертный зал «Олимпия» на бульваре Капуцинок.

По данным местной полиции, местом взрыва стала улица Тревиз. Значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице.

В ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции. Сообщается о многих пострадавших. Точные данные пока не известны.

В субботу, 12 января, в Париже и других крупнейших городах Франции проводятся новые манифестации «Желтых жилетов». Напомним, это массовое общественное движение, участники которого протестуют против роста цен и налогов. Протесты «Желтых жилетов» проходят во Франции по выходным уже девятую неделю подряд. Активисты требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Ситуация в республике крайне напряжена. В пятницу, 11 января, пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Макрон принял решение отказаться в этом году от участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее от поездки в Давос отказался президент США Дональд Трамп. Его решение вызвано рекордным по продолжительности шатдауном. Трамп рассматривает возможность введения в США чрезвычайного положения.

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