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Российский экипаж едва не убил КамАЗом зрителя и был дисквалифицирован с ралли «Дакар» (видео)
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова был дисквалифицирован с ралли-марафона «Дакар-2019» за инцидент, из-за которого пострадал 60-летний болельщик. На 279-м километре пятого этапа в Перу грузовик совершил наезд на фаната из ЮАР. Тот получил перелом бедренной кости, а россияне двинулись дальше, не оказав помощь пострадавшему, которого на вертолете доставили в госпиталь.
«Неприятная ситуация произошла с экипажем Андрея Каргинова. В самом начале спецучастка у него вышел из строя передний мост, машина весь день двигалась на заднем приводе — это чрезвычайно тяжело в высоких дюнах. Группа зрителей из пяти человек находилась на траектории движения грузовика, когда он заезжал на один из подъемов. Четверо отбежали в сторону, а один споткнулся в вязком песке, и его нога попала под заднее колесо грузовика. Андрей, конечно, эпизода не видел, потому что был подъем, а в этой ситуации в лобовом стекле видны только небо и часть горы. О случившемся он узнал только после финиша», — объяснил ситуацию руководитель российской команды Владимир Чагин (момент инцидента смотреть на видео в 5:00).
Добавлю, что до инцидента российская команда занимала в общем зачете ралли-рейда «Дакар» второе место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший главный тренер «Челси» пострадал в аварии на ралли «Дакар».
Фото Getty Images
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