Иванка Трамп может стать главой Всемирного банка

Мир

В пятницу, 11 января, стало известно, что в списке кандидатов на пост главы Всемирного банка значится имя дочери президента США Иванки Трамп. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Конкурентами «первой дочери» США являются директор Агентства международного развития США Марк Грин, помощник министра финансов США Дэвид Малпасс, а также Никки Хейли, занимавшая до недавнего времени пост постоянного представителя США при ООН.

Издание напоминает, что, по установившейся традиции, главой Всемирного банка назначается гражданин США, а главой Международного валютного фонда — представитель одной из европейских держав (чаще всего — гражданин Франции).

Всемирный банк был основан после окончания Второй мировой войны. Он занимается, прежде всего, финансированием проектов, направленных на борьбу с бедностью и ликвидацию причин ее возникновения.

США являются основным инвестором проектов Всемирного банка. Деятельность этой организации неоднократно подвергалась критике со стороны Дональда Трампа, предлагавшего сократить американские отчисления на его работу.

Когда два года назад Трамп стал президентом США, на посту главы Всемирного банка находился американец Джим Ен Ким. Его кандидатуру утвердил 44-й президент США Барак Обама. Трамп сразу предпринял ряд шагов для того, чтобы сменить руководство Всемирного банка. Но в 2017 году Кима переизбрали на второй срок, что вызвало недовольство в Белом доме.

И вот 7 января 2019 года Джим Ен Ким сделал неожиданное для многих заявление об отставке. Он уходит со своего поста 1 февраля. «Для меня было большой честью возглавлять это замечательное учреждение», — заявил Ким. В общей сложности он проработал на этом посту шесть лет.

Ким не назвал причины отставки. Западные СМИ, ссылаясь на свои источники во Всемирном банке, утверждают, что это было личное решение Кима. Как бы там ни было, теперь Трамп получил возможность отдать руководство Всемирным банком в руки своего человека. В списке претендентов, опубликованном Financial Times, лучшей для американского президента кандидатурой безусловно является его родная дочь. Наименее благоприятным для Трампа станет назначение Никки Хейли, с которой у него отношения не сложились.

Конечно, возникает вопрос о конфликте интересов. Но Трамп обычно не обращает на данную проблему никакого внимания. Ведь назначил же он совершенно официально Иванку и ее мужа Джареда Кушнера своими советниками.

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