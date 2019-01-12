На сколько в Украине за год подорожало мясо: официальная статистика удивила

Деньги

Каждый украинец, посещая продуктовый магазин, вольно или невольно сравнивает текущие цены с теми, которые были месяц или год назад. Такую же статистику ведут различные государственные и общественные организации. Вот только результаты этих подсчетов иногда сильно удивляют и очень разнятся.

Так, на днях Министерство аграрной политики опубликовало новый отчет об уровне средневзвешенных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продукты ее переработки. Согласно данным министерства, в Украине на начало января все виды мяса подорожали по сравнению с началом прошлого года. Однако приведенные цены и темпы этого подорожания выгладят как-то очень оптимистично, во всяком случае для Киева.

В частности, по состоянию на 4 января нынешнего года оптово-отпускная цена на говядину в среднем составила 79,48 грн за килограмм. Это на 4% больше, чем в начале прошлого года. В розничной торговле килограмм говядины продают за 98,04 грн, что на 9% дороже, чем в январе 2018 года. По данным министерства, килограмм свинины по сравнению с началом 2018 в опте подорожал всего на 2% до 76,38 грн, а в рознице на 8% - до 97,93 грн.

Статистика изменения цен на куриное мясо и вовсе поражает. По данным специалистов Минагрополитики, курятину сейчас оптом продают в среднем по 45,71 грн за килограмм. Это всего на 3% больше, чем в начале 2018 года. При этом розничная цена мяса птицы составляла 57,68 грн за килограмм, что на 8% больше чем в прошлом году.

При этом в министерстве отмечают существенное отличие цен в зависимости от региона. Так, самые высокие оптово-отпускные цены на говядину I категории зафиксированы в Луганской области (110 грн за килограмм), а самые низкие — в Ивано-Франковской области (46,2 грн). Оптово-отпускная цена свинины также самая высокая в Луганской области (105 грн за килограмм), а дешевле всего этот вид мяса закупают на Львовщине (45,3 грн за килограмм). Оптовые закупки курятины дороже обходятся в Киевской области (51,5 грн за килограмм), а дешевле всего в Харьковской области (37,68 грн за килограмм).

Такая официальная статистика у многих людей вызывает сомнение, так как исследования различных негосударственных организаций неоднократно показывали существенный рост цен на продукты питания.

«Наш негативный прогноз относительно того, что пик инфляции 2018 года придется на сентябрь-декабрь, сбывается. По данным нашего альтернативного исследования цен на продукты питания, которое с прошлого года проводит ассоциация, в декабре 2018-го по сравнению с показателями ноября подорожали 27 продуктов, или 87% состава так называемой социальной корзины, — сообщил „ФАКТАМ“ генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — В частности, свекла подорожала на 46%, белокочанная капуста — на 30%, картофель — на 29%, лук — на 24%, морковь, сливочное масло и говядина — на 4%, хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта, ржаной хлеб, сметана, творог, куриное филе, сало — на 2%, пшено, куриная тушка, вареная колбаса, батон и мороженая рыба, молоко и масло подсолнечное — на 1,5%, свинина и ячневая крупа — не более чем на 1%. Меньше чем на процент выросла стоимость макарон, манки и муки. В то же время на 1,3% подешевел сахар, на 0,4% - рис, на 0,2% - гречка и на 0,1% - куриные яйца»,

Как видим, независимое исследование зафиксировало месячное подорожание говядины на том же уровне, что министерство показало за год.

Стоит напомнить, что, согласно прогнозу эксперта, в 2019 году нас ожидает умеренный рост цен на мясо. Причем он будет не общим, а выборочным. Например, заметно подорожает свиная вырезка, при этом стоимость мяса с костью поднимется гораздо меньше. Если сравнить цены в Украине с европейскими, то видно, что у нас более низкие сорта мяса нередко стоят дороже, чем в Европе. А вырезка или филе — на 15−20% дешевле. Это значит, в Украине будет выравнивание цен по определенным категориям мяса.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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