Украина

Четыре часа в ледяной воде: спасенные в Черном море моряки вернулись в Одессу и рассказали подробности

Днем в субботу, 12 января, в Украину вернулись моряки с потерпевшего крушение у берегов Турции 7 января сухогруза «Волго-Балт 214». В международном аэропорту «Одесса», где приземлился самолет, доставивший наших мореходов из Турции, их встречали родные, друзья, представители МИД и благотворительного фонда «Ассоль».

— Сейчас сложно припомнить, как конкретно все развивалось, — рассказала кок Татьяна Будко. — Четко помню сильнейший шторм, как был подан сигнал: «Тревога! Нас разломило надвое». Дальше — все оказались за бортом…

— Многие провели в ледяной воде около четырех часов, пока к месту крушения не прибыли вертолеты турецких спасателей, — вспоминает Евгений Яценко. — Спасательную операцию выполняли четко, но, к сожалению, практически половина экипажа погибла, многие — еще до прибытия спасателей. Вероятнее всего, их просто унесло…

Напомним, грузовое судно «Волго-Балт» под флагом Панамы, вышедшее из российского порта, утром 7 января отправило сигнал бедствия примерно в 92 милях (148 км) от побережья турецкой провинции Самсун. На борту сухогруза, который буквально разломился пополам во время сильного шторма, находились 13 человек — 11 граждан Украины и двое азербайджанцев.

В результате кораблекрушения погибли четверо украинцев и двое граждан Азербайджана. Семерых пострадавших удалось спасти. Спасенные моряки — Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и кок Татьяна Будко — были доставлены в медицинские учреждения Турции.

Правоохранительные органы Турции открыли уголовное дело по факту аварии грузового судна. Они выясняют причины крушения, а также проверяют происхождения груза. Официальный Киев попросил Анкару выяснить, действительно ли судно перевозило уголь с оккупированной территории Донбасса.

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