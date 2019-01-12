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Стало известно число жертв взрыва в Париже (фото)
Мощный взрыв в Париже утром 12 января унес жизни четверых человек, в том числе двоих пожарных. Еще 36 человек были ранены, 12 находятся в критическом состоянии.
Взрыв в популярном у туристов районе французской столицы прогремел около 9 часов утра. Центром событий стало здание на улице Тревиз, а точнее булочная, расположенная на первом этаже семиэтажного жилого дома. Взрывной волной в здании были выбиты окна, часть конструкций обрушилась, под завалами остались люди. Сразу же после взрыва в здании возник пожар.
Основная версия трагедии — утечка газа. На месте работают более двухсот пожарных. Один из работников пожарной службы, спасая из здания жильцов, сам оказался под завалами. Спустя два часа пострадавшего сумели наконец извлечь из-под обломков.
Напомним, трагедия в Париже случилась в тот момент, когда в городе готовились новые манифестации «Желтых жилетов». Акции протеста организовываются по выходным и проходят уже девятую неделю подряд. Список требований протестующих включает отставку президента страны Эммануэля Макрона.
Фото H_E_Samuel/Twitter, CCastaner/Twitter
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