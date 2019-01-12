Правительство Венгрии призвало почтить память солдат, воевавших за Гитлера против СССР

Мир

Власти Венгрии призвали граждан почтить память «героев, которые боролись за Венгрию на Дону» во время Второй мировой войны. Обращение с таким призывом было размещено 12 января на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. Соответствующее сообщение правительство Венгрии опубликовало к семьдесят шестой годовщине «битвы на Дону».

«Помните о победе наших дедов, о тех героических венгерских солдатах, которые до последнего боролись за Венгрию на Дону…», — говорится в сообщении.

В правительстве Венгрии указывают, что 12 января 1943 года «советская армия начала наступление против второй венгерской армии, численность которой составляла 200 000 человек». В результате Венгрия «потеряла 120 000 героических солдат, многие попали в плен».

Напомним, что в январе 1943 года 2-я венгерская армия, которая была союзником гитлеровцев во Второй мировой войне, была полностью разбита в результате Острогожско-Россошанской операции советских войск. Этот разгром стал едва ли не самым большим военным поражением Венгрии за всю историю.

Пользователи соцсети из Венгрии живо обсуждают инициативу своего правительства.

«Для Венгрии на рубеже Дона …» это «особая, индивидуальная» формулировка и видение", — написал один из них, показав свои сомнения в том, что венгерская армия на Дону защищала национальные интересы Венгрии.

«Что за дрова… они защищали в водовороте Дона? Может быть, они хотели вернуться в Ателькузу?» — спросил другой, имея ввиду легендарное место, где по преданию жили венгры в древности до переселения в Европу. По мнению ученых, оно находится на территории России в районе современного Башкортостана.

Стоит отметить, что такое антироссийское заявление венгерского правительства выглядит довольно странным, так как нынешнего венгерского премьера Виктора Орбана считают другом президента России Владимира Путина, а саму Венгрию базой российских шпионов.

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