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Появились первые фото и видео с места взрыва в киевском ТЦ "Мармелад"
В Киеве в крупном торгово-развлекательном центре «Мармелад» в Соломенском районе прогремел взрыв. Правоохранители подтвердили, что в здании взорвалась дымовая шашка. С ее помощью один из работников ремонтной бригады пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении. В процессе зажигания шашки та взорвалась в руке у мужчины и повредила ему кисть.
Раненому мужчине оказали медицинскую помощь и отправили в больницу. Всех работников ремонтных бригад эвакуировали. Взрыв случился на третьем этаже здания, который в данный момент ремонтируется. Посетителей поблизости от места ЧП не было. Первые два этажа здания, где расположены магазины, турагентства, фотоателье и другие сервисные центры, работают в штатном режиме.
Как сообщает полиция Киева, в торговом центре по ул. Борщаговской продолжают работать правоохранители, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели.
Напомним, ранее от дымовых шашек пострадал другой торгово-развлекательцый центр в Киеве — Ocean Plaza возле метро «Лыбедская».
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